СМИ сообщили, что Трамп хочет уволить еще нескольких высокопоставленных чиновников

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может уволить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и главу аппарата Белого дома Джона Келли.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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На замену Макмастера рассматривают кандидатуру бывшего посла США в ООН Джона Болтона, исполнительного директора компании Oracle Сафра Кац, директор агентства национальной безопасности адмирала Майкла Роджерса и вице-президента Ford Motors, который работал в администрации по президентства Буша, Стивена Бегуна.

Также по данным двух источников, Трамп планирует уволить с должности министра по делам ветеранов Давида Шулкина.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявшего ЦРУ. Трамп объяснил, что отправил Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря США из-за того, что они серьезно разбегались во взглядах относительно ядерного соглашения с Ираном.