Тиллерсон прокомментировал свое увольнение

Рекс Тиллерсон, которого уволили с должности госсекретаря США, рассказал о разговоре с президентом Дональд Трамп о своей судьбе.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Сегодня после полудня с борта номер один (самолет президента – 24) мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", – рассказал Тиллерсон, выступая в Госдепе.

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Он также добавил, что сейчас самое важное обеспечить его плавный и упорядоченный переход. Тиллерсон объяснил это угрозами национальной безопасности США.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, кторый возглавлял ЦРУ.



Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью — он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США, поэтому не знает, почему Дональд Трамп уволил его.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.