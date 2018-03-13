Тіллерсон прокоментував своє звільнення

Рекс Тіллерсон, якого звільнили з посади Держсекретаря США, розповів про розмову з президентом Дональд Трамп про свою долю.

Про це пише "Інтерфакс".

"Сьогодні після полудня з борта номер один (літак президента, – 24) мені телефонував президент США. Я також говорив з шефом апарату Білого дому Джоном Келлі, щоб прояснити майбутнє", – розповів Тіллерсон, виступаючи в Держдепі.

Читайте також: Трамп різко прокоментував звільнення Тіллерсона

Він також додав, що зараз найважливіше забезпечити плавний і упорядкований перехід. Тіллерсон пояснив це загрозами національній безпеці США.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.



Для Рекса Тіллерсона це стало несподіванкою – він був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США, тож не знає, чому Дональд Трамп звільнив його.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.