ЗМІ повідомили, що Трамп хоче звільнити ще кількох високопосадовців

Президент США Дональд Трамп найближчим часом може звільнити радника з національної безпеки Герберта Макмастера та главу апарату Білого дому Джона Келлі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

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На заміну Макмастера розглядають кандидатуру колишнього посла США в ООН Джона Болтона, виконавчого директора компанії Oracle Сафру Кац, директора агентства національної безпеки адмірала Майкла Роджерса та віце-президента Ford Motors, який працював у адміністрації за президентства Буша, Стівена Бігуна.

Також за даними двох джерел, Трамп планує звільнити з посади міністра у справах ветеранів Давіда Шулкіна.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ. Трамп пояснив, що відправив Тіллерсона у відставку з посади держсекретаря США через те, що вони серйозно розбігалися у поглядах на ядерну угоду з Іраном.