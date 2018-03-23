Трамп призначив нового радника з нацбезпеки
Генерал Герберт Макмастер, який був радником з питань національної безпеки президента Дональда Трампа, пішов у відставку. Його замінить дипломат Джон Болтон.
Про це Трамп сповістив у Twitter.
"Я дуже вдячний за службу генералу Герберту Макмастеру, який виконав видатну роботу і завжди залишатиметься моїм другом. Офіційна передача повноважень відбудеться 9 квітня", – зазначив Трамп.
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Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ. Трамп пояснив, що відправив Тіллерсона у відставку з посади держсекретаря США через те, що вони серйозно розбігалися у поглядах на ядерну угоду з Іраном.
Хто такий Джон Болтон? Болтон – це досвідчений дипломат з консервативними поглядами. Він очолював постійне представництво США при ООН з серпня 2005 по грудень 2006 року.