США и Южная Корея возобновят совместные военные учения

Совместные учения США и Южной Кореи, проведение которых было остановлено на время зимних Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, возобновятся с 1 апреля.

Об этом сообщило CNN.

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Совместная практика под кодовым названием "Орленок" начнется уже в начале апреля. Участие примут около 20 тысяч американских и почти 300 тысяч южнокорейских военных. По словам представителя Пентагона, общие с Южной Кореей операции проводятся только в целях обороны. КНДР не должна рассматривать их как провокацию.

Как обычно, Северная Корея считает такие учения "репетицией вооруженного вторжения".

Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию,

– сказал представитель Пентагона Кристофер Логан.

Он также отмечает, что учения будут иметь тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы.

Как сообщает Пентагон, к учениям Foal Eagle будет привлечено около 11 500 военных из США и 290 тысяч южнокорейских солдат. Foal Eagle будут идти четыре недели.