США та Південна Корея відновлять спільні військові навчання

Спільні навчання США і Південної Кореї, проведення яких було зупинено на час зимових Олімпіади і Паралімпіади у Пчьончхані, відновляться з 1 квітня.

Про це повідомило CNN.

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Спільна практика під кодовою назвою "Орлятко" розпочнеться вже на початку квітня. Участь візьмуть близько 20 тисяч американських і майже 300 тисяч південнокорейських військових. За словами представника Пентагону, спільні з Південною Кореєю операції проводяться лише з метою оборони. КНДР не повинна розглядати їх як провокацію.

Зазвичай, Північна Корея вважає такі навчання "репетицією збройного вторгнення".

Наші спільні операції орієнтовані на оборону, Північна Корея не повинна розглядати їх як провокацію,

– сказав представник Пентагону Крістофер Логан.

Він також зазначає, що навчання будуть мати той же масштаб, обсяг і тривалість, що й у попередні роки.

Як повідомляє Пентагон, у навчаннях Foal Eagle буде залучено близько 11,5 тисяч військових із США та 290 тисяч південнокорейських солдатів. Foal Eagle триватимуть чотири тижні.