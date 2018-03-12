Невдала зустріч Кім Чен Ина і Трампа може спровокувати війну, – експерт

Лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував Дональду Трампу зустрітися, щоб обговорити шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту між Північною Кореєю і США. Глава Білого дому пропозицію прийняв.

Експерти насторожено сприйняли новину щодо перемовин між двома президентами, яка попередньо запланована на травень. Однак подія може стати насправді унікальною та історичною. Так, до цього ще не було жодної зустрічі між американським президентом та одним із трьох Кімів, які керують Північною Кореєю після закінчення Корейської війни вже більше шести десятиліть, пише для CNN Девід Ендельмен.

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Наразі для такої зустрічі складаються досить примітні обставини. По-перше, в Південній Кореї існує новий, ліберальний уряд, який прагне розрядити ситуацію, яка загрожує знищенням Корейського півострова у разі військового зіткнення. По-друге, зростає напруга на багатьох фронтах між Сполученими Штатами та Китаєм. Китайське керівництво більше хоче, аби Пхеньян знайшов спосіб зняти тиск з боку Вашингтона, аніж збільшувати додаткові санкції щодо його північнокорейського союзника, розмірковує аналітик.

Тим не менше, йдеться далі, повна денуклеаризація Корейського півострова не відбудеться – принаймні не до травня, вважає Ендельман.

Як зауважує ще один авторитетний політичний аналітик Фарід Закарія, поки незрозуміло, чому Дональд Трамп так різко змінив свій тон щодо КНДР. Адже ще декілька тижнів тому глава Білого дому висміював ідею переговорів та критикував державного секретаря Рекса Тіллерсона за його дипломатичні зусилля, заперечуючи, що він "витрачає свій час" на Північну Корею, нагадує експерт.

"Благодійна" інтерпретація події полягає в тому, що уряд Південної Кореї отримав гарантії того, що КНДР серйозно ставиться до переговорів щодо ліквідації її арсеналу. Однак, на думку Закарії, варто прояснити, що Північна Корея не оголосила жодних поступок та не позбавляється ядерної зброї.

Схоже, що трапилось таке: під час переговорів між КНДР та Південною Кореєю Кім Чен Ин висловив бажання зустрітися з Трампом, і президент США вхопився за цю можливість. Генрі Кіссинджер часто казав, що президентські саміти повинні бути кульмінацією тривалого переговорного процесу, а не його початком. Гамбіт Трампа перевертає цей вислів із ніг на голову,

– ствердує Закарія.

Віктор Ча, експерт із питань Кореї, який мав стати послом США у Південній Кореї, попереджає, що "президентський саміт" Трампа і Кіма небезпечний, тому що якщо перемовини проваляться, залишиться небагато можливостей для подальшої дипломатії. За словами Ча, результат зустрічі може стати причиною війни.

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Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова за умови, якщо режиму Кім Чен Ина буде обіцяна безпека.

Що таке денуклеаризація? Це усунення ядерної зброї з визначених територій; створення зон, у яких заборонено виробляти, дислокувати та складати атомну зброю.