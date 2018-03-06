13:50
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

КНДР відмовиться від ядерної зброї за однієї умови

2178 Читать новость на русском
Керівництво КНДР та Південної Кореї
Керівництво КНДР та Південної Кореї / Фото з вільних джерел

Керівництво Північної Кореї погодилося призупинити ядерні випробування та усунути ядерну зброю за однієї умови.

Про це інформує The Telegraph.

Читайте також: Історична зустріч у Пхеньяні: вперше за 7 років Кім Чен Ин приймає делегацію з Сеула

"Північна Корея чітко висловила свій намір щодо усунення ядерної зброї на Корейському півострові за відсутності військової загрози, і якщо режиму Кім Чен Ина буде обіцяна безпека. За таких умов немає підстав тримати ядерну зброю", – йдеться у повідомленні.

Представники Південної Кореї за підсумками переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявили, що готові почати переговори з США щодо денуклеаризації півострова та нормалізації відносин. КНДР пообіцяла не використовувати ядерну та звичайну зброю проти Південної Кореї.

Представники Північної Кореї погодилися провести вперше за 10 років спільний саміт з Південною Кореєю, який, найімовірніше пройде в демілітаризованій зоні у квітні.

До слова, Північна Корея вже за кілька місяців матиме достатньої потужності термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети, щоб вдарити по США.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Південна Корея
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук