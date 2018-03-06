КНДР відмовиться від ядерної зброї за однієї умови

Керівництво Північної Кореї погодилося призупинити ядерні випробування та усунути ядерну зброю за однієї умови.

Про це інформує The Telegraph.

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"Північна Корея чітко висловила свій намір щодо усунення ядерної зброї на Корейському півострові за відсутності військової загрози, і якщо режиму Кім Чен Ина буде обіцяна безпека. За таких умов немає підстав тримати ядерну зброю", – йдеться у повідомленні.



Представники Південної Кореї за підсумками переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявили, що готові почати переговори з США щодо денуклеаризації півострова та нормалізації відносин. КНДР пообіцяла не використовувати ядерну та звичайну зброю проти Південної Кореї.



Представники Північної Кореї погодилися провести вперше за 10 років спільний саміт з Південною Кореєю, який, найімовірніше пройде в демілітаризованій зоні у квітні.

До слова, Північна Корея вже за кілька місяців матиме достатньої потужності термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети, щоб вдарити по США.