КНДР откажется от ядерного оружия при одном условии

Руководство Северной Кореи согласилось приостановить ядерные испытания и устранить ядерное оружие при одном условии.

Об этом информирует The Telegraph.

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"Северная Корея четко выразила свое намерение по устранению ядерного оружия на Корейском полуострове при отсутствии военной угрозы, и если режиму Ким Чен Ына будет обещана безопасность. При таких условиях нет оснований держать ядерное оружие", – говорится в сообщении.

Представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что готовы начать переговоры с США по вопросу денуклеаризации полуострова и нормализации отношений. КНДР пообещала не применять ядерное и обычное оружие против Южной Кореи.

Представители Северной Кореи согласились провести впервые за 10 лет совместный саммит с Южной Кореей, который, вероятнее всего пройдет в демилитаризованной зоне в апреле.

К слову, Северная Корея уже через несколько месяцев будет иметь достаточной мощности термоядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы ударить по США.