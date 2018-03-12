23:33
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, сегодня
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Неудачная встреча Ким Чен Ына и Трампа может спровоцировать войну, – эксперт

289 Читати новину українською
Эксперты объяснили, что будет означать встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Эксперты объяснили, что будет означать встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа / Evening Standard

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться, чтобы обсудить пути дипломатического урегулирования конфликта между Северной Кореей и США. Глава Белого дома принял предложение.

Эксперты настороженно восприняли новость о переговорах между двумя президентами, которая предварительно запланирована на май. Однако событие может стать действительно уникальным и историческим. Так, до этого еще не было ни одной встречи между американским президентом и одним из трех Кимов, которые правят Северной Кореей после окончания Корейской войны уже более шести десятилетий, пишет для CNN Дэвид Эндельмен.

Читайте также: Ким Чен Ын надеется на мирное соглашение с Трампом, – СМИ

Сейчас для такой встречи складываются весьма примечательные обстоятельства. Во-первых, в Южной Корее существует новое, либеральное правительство, которое стремится разрядить ситуацию, угрожающую уничтожением Корейского полуострова в случае военного столкновения. Во-вторых, растет напряжение на многих фронтах между Соединенными Штатами и Китаем. Китайское руководство больше хочет, чтобы Пхеньян нашел способ снять давление со стороны Вашингтона, чем увеличивать дополнительные санкции в отношении его северокорейского союзника, рассуждает аналитик.

Тем не менее, говорится далее, полная денуклеаризация Корейского полуострова не произойдет – по крайней мере не до мая, считает Эндельман.

Как отмечает еще один авторитетный политический аналитик Фарид Закария, пока непонятно, почему Дональд Трамп так резко изменил свой тон в отношении КНДР. Ведь еще несколько недель назад глава Белого дома высмеивал идею переговоров и критиковал государственного секретаря Рекса Тиллерсона за его дипломатические усилия, укоряя, что он "тратит свое время" на Северную Корею, напоминает эксперт.

"Благотворительная" интерпретация события заключается в том, что правительство Южной Кореи получило гарантии того, что КНДР серьезно относится к переговорам по ликвидации ее арсенала. Однако, по мнению Закарии, стоит прояснить, что Северная Корея не объявила никаких уступок и не лишается ядерного оружия.

Похоже, что произошло следующее: во время переговоров между КНДР и Южной Кореей Ким Чен Ын выразил желание встретиться с Трампом, и президент США ухватился за эту возможность. Генри Киссинджер говорил, что президентские саммиты должны быть кульминацией длительного переговорного процесса, а не его началом. Гамбит Трампа переворачивает это высказывание с ног на голову,
– ствердує Закария.

Виктор Ча, эксперт по вопросам Кореи, который должен был стать послом США в Южной Корее, предупреждает, что "президентский саммит" Трампа и Ким опасен, потому что если переговоры провалятся, останется немного возможностей для дальнейшей дипломатии. По словам Ча, результат встречи может стать причиной войны.

Читайте также: Лед тронулся: Трамп заявил о возможном прогрессе по переговорам с КНДР

Напомним, недавно Северная Корея заявила, что соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова при условии, если режиму Ким Чен Ына будет обещана безопасность.

Что такое денуклеаризация? Это устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и составлять атомное оружие.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Ядерная безопасность Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
сегодня, 22:01 Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
261
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сегодня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 566
сегодня, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 589
Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
сегодня, 19:01 Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
380
Кому мешает открытая Украина?
сегодня, 18:11 Кому мешает открытая Украина?
227
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук