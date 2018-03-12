Неудачная встреча Ким Чен Ына и Трампа может спровоцировать войну, – эксперт

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться, чтобы обсудить пути дипломатического урегулирования конфликта между Северной Кореей и США. Глава Белого дома принял предложение.

Эксперты настороженно восприняли новость о переговорах между двумя президентами, которая предварительно запланирована на май. Однако событие может стать действительно уникальным и историческим. Так, до этого еще не было ни одной встречи между американским президентом и одним из трех Кимов, которые правят Северной Кореей после окончания Корейской войны уже более шести десятилетий, пишет для CNN Дэвид Эндельмен.

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Сейчас для такой встречи складываются весьма примечательные обстоятельства. Во-первых, в Южной Корее существует новое, либеральное правительство, которое стремится разрядить ситуацию, угрожающую уничтожением Корейского полуострова в случае военного столкновения. Во-вторых, растет напряжение на многих фронтах между Соединенными Штатами и Китаем. Китайское руководство больше хочет, чтобы Пхеньян нашел способ снять давление со стороны Вашингтона, чем увеличивать дополнительные санкции в отношении его северокорейского союзника, рассуждает аналитик.

Тем не менее, говорится далее, полная денуклеаризация Корейского полуострова не произойдет – по крайней мере не до мая, считает Эндельман.

Как отмечает еще один авторитетный политический аналитик Фарид Закария, пока непонятно, почему Дональд Трамп так резко изменил свой тон в отношении КНДР. Ведь еще несколько недель назад глава Белого дома высмеивал идею переговоров и критиковал государственного секретаря Рекса Тиллерсона за его дипломатические усилия, укоряя, что он "тратит свое время" на Северную Корею, напоминает эксперт.

"Благотворительная" интерпретация события заключается в том, что правительство Южной Кореи получило гарантии того, что КНДР серьезно относится к переговорам по ликвидации ее арсенала. Однако, по мнению Закарии, стоит прояснить, что Северная Корея не объявила никаких уступок и не лишается ядерного оружия.

Похоже, что произошло следующее: во время переговоров между КНДР и Южной Кореей Ким Чен Ын выразил желание встретиться с Трампом, и президент США ухватился за эту возможность. Генри Киссинджер говорил, что президентские саммиты должны быть кульминацией длительного переговорного процесса, а не его началом. Гамбит Трампа переворачивает это высказывание с ног на голову,

– ствердує Закария.

Виктор Ча, эксперт по вопросам Кореи, который должен был стать послом США в Южной Корее, предупреждает, что "президентский саммит" Трампа и Ким опасен, потому что если переговоры провалятся, останется немного возможностей для дальнейшей дипломатии. По словам Ча, результат встречи может стать причиной войны.

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Напомним, недавно Северная Корея заявила, что соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова при условии, если режиму Ким Чен Ына будет обещана безопасность.

Что такое денуклеаризация? Это устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и составлять атомное оружие.