Ким Чен Ын надеется на мирное соглашение с Трампом, – СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится подписать мирное соглашение с главой Белого дома Дональдом Трампом после предстоящей встречи двух президентов, которая предварительно запланирована на май.

Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает Bloomberg.

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Так, неназванный представитель президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что северокорейский диктатор, вероятно, выразит желание установить дипломатические отношения с США и рассмотреть ядерное разоружение КНДР. Издание напоминает, что Трамп на прошлой неделе согласился встретиться с Кимом, но ключевых деталей этих переговоров еще не обозначили.

Для режима в Пхеньяне мирный договор нужен для прекращения 60-летнего противостояния между двумя сторонами и защиты его суверенитета, сказал Ко Ю Ван, эксперт по КНДР и преподаватель в Dongguk University в Сеуле.

Между США и Северной Кореей были соглашения о начале обсуждения по мирному договору, но они никогда не воплощались в жизнь. США хотят заключить мирный договор в конце процесса денуклеаризации Корейского полуострова, тогда как для КНДР соглашение является лишь предпосылкой для денуклеаризации,

– отметил ученый.

Подписание мирного договора потребует решения вопросов о присутствии американских военных и сил ООН в Южной Корее и передачи военного оперативного контроля в эту страну, добавил Ко Ю Ван.

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К слову, Северная Корея уже через несколько месяцев будет иметь термоядерное оружие достаточной мощности и межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы ударить по США.