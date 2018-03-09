Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Встреча должна состояться до мая 2018 года, сообщает CNN.
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Посредником в переговорах о предстоящей встрече стала Южная Корея. Именно она передала желание Ким Чен Ына встретиться с Трампом "как можно скорее".
Говорится, что Трамп согласился на встречу, чтобы удостовериться в отказе КНДР от ядерных амбиций.
Напомним, недавно Северная Корея заявила, что соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова.
Источник: 24 Канал
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