Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Встреча должна состояться до мая 2018 года, сообщает CNN.

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Посредником в переговорах о предстоящей встрече стала Южная Корея. Именно она передала желание Ким Чен Ына встретиться с Трампом "как можно скорее".

Говорится, что Трамп согласился на встречу, чтобы удостовериться в отказе КНДР от ядерных амбиций.

Напомним, недавно Северная Корея заявила, что соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова.