Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Зустріч має відбутися до травня 2018 року, повідомляє CNN.

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Посередником у переговорах про майбутню зустріч стала Південна Корея. Саме вона передала бажання Кім Чен Ина зустрітися з Трампом "якомога швидше".

Мовиться, що Трамп погодився на зустріч, аби упевнитися у відмові КНДР від ядерних амбіцій.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова.