Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Зустріч має відбутися до травня 2018 року, повідомляє CNN.
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Посередником у переговорах про майбутню зустріч стала Південна Корея. Саме вона передала бажання Кім Чен Ина зустрітися з Трампом "якомога швидше".
Мовиться, що Трамп погодився на зустріч, аби упевнитися у відмові КНДР від ядерних амбіцій.
Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова.
Джерело: 24 Канал
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