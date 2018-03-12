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Кім Чен Ин сподівається на мирну угоду із Трампом, – ЗМІ

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Кім Чен Ин не проти підписання мирної угоди зі США
Кім Чен Ин не проти підписання мирної угоди зі США / Gizmodo

Лідер КНДР Кім Чен Ин прагне підписати мирну угоду із главою Білого дому Дональдом Трампом після майбутньої зустрічі двох президентів, яка попередньо запланована на травень.

Про це із посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомляє Bloomberg.

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Так, неназваний представник президента Південної Кореї Мун Чже Іна заявив, що північнокорейський диктатор, імовірно, висловить бажання встановити дипломатичні відносини зі США та розглянути ядерне роззброєння КНДР. Видання нагадує, Трамп на минулому тижні погодився зустрітися з Кімом, але ключових деталей цих перемовин ще не визначено.

Для режиму у Пхеньяні мирний договір потрібний для припинення 60-річного протистояння між двома сторонами та захисту його суверенітету, сказав Ко Ю-ван, експерт із КНДР та викладач у Dongguk University у Сеулі.

Між США та Північною Кореєю були угоди про початок обговорення щодо мирного договору, але вони ніколи не втілювалися в життя. США хочуть укласти мирний договір в кінці процесу денуклеаризації Корейського півострова, тоді як для КНДР угода є лише передумовою для денуклеаризації,
– зауважив науковець.

Підписання мирного договору вимагатиме вирішення питань щодо присутності американських військових та сил ООН у Південній Кореї і передачі військового оперативного контролю у цю країну, додав Ко Ю-ван.

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До слова, Північна Корея вже за кілька місяців матиме достатньої потужності термоядерну зброю та міжконтинентальні балістичні ракети, щоб вдарити по США.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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