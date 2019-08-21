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      США и Румыния осудили строительство "Северного потока-2"

      134 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / sprotyv.info

      Президент США Дональд Трамп и лидер Румынии Клаус Вернер выступили против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

      Такое заявление они сделали после официального визита румынского президента в Вашингтон.

      Важно! Реальная угроза для "Газпрома": Россия блокирует доступ туркменского газа на европейский рынок

      Все из-за того, чтобы Европа не стала зависимой от Российской Федерации. Ведь, как говорится в заявлении, энергетическая безопасность – это национальная безопасность.

      "Мы настаиваем на нашей оппозиции "Северному потоку-2" и другим проектам, которые делают наших союзников и партнеров энергетически зависимыми от России", – говорится в сообщении.

      Что известно про "Северный поток-2"? Россияне начали строить газопровод в обход Украины еще в 2018 году. Успешная реализация проекта приведет к снижению ВВП Украины на 3%. А еще "Северный поток-2" сделает Европу зависимой от российского газа, а его строительство уже негативно влияет на экосистему Северного моря. Из-за этого против скандального газопровода выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтии.

      північний потік
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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