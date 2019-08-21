США та Румунія засудили будівництво "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп та лідер Румунії Клаус Вернер виступили проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Таку заяву вони зробили після офіційного візиту румунського президента до Вашингтона.

Важливо! Реальна загроза для "Газпрому": Росія блокує доступ туркменського газу на європейський ринок

Все через те, аби Європа не стала залежною від Російської Федерації. Адже, як йдеться у заяві, енергетична безпека – це національна безпека.

"Ми наголошуємо на нашій опозиції "Північному потоку-2" та іншим проектам, які роблять наших союзників і партнерів енергетично залежними від Росії", – йдеться у повідомлені.

Що відомо про "Північний потік-2"? Росіяни почали зводити газопровід в обхід України ще у 2018 році. Успішна реалізація проекту призведе до зниження ВВП України на 3%. А ще "Північний потік-2" зробить Європу залежною від російського газу, а його будівництво вже негативно впливає на екосистему Північного моря. Через це проти скандального газопроводу виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтії.



Маршрут "Північного потоку-2": карта