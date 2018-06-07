США испытали в Балтийском море стратегические бомбардировщики

США во время военных учений НАТО испытали в Балтийском море два сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Об этом сообщает "Укринформ".

Обучение BALTOPS проводят для усиления безопасности региона от внешних угроз.

Читайте также: Неподалеку от российской границы НАТО начинает масштабные учения

В Пентагоне уточнили, что бомбардировщики выполняли задания с инертными макетами авиабомб Quickstrike Mark 62.

"Сброс военно-морских мин дает B-1 много оперативных возможностей для выполнения миссии. B-1B может в любое время быстро доставить и применить большое количество высокоточного и обычного оружия против любого противника в любой точке мира", – пояснил один из пилотов.