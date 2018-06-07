США испытали в Балтийском море стратегические бомбардировщики
США во время военных учений НАТО испытали в Балтийском море два сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.
Об этом сообщает "Укринформ".
Обучение BALTOPS проводят для усиления безопасности региона от внешних угроз.
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В Пентагоне уточнили, что бомбардировщики выполняли задания с инертными макетами авиабомб Quickstrike Mark 62.
"Сброс военно-морских мин дает B-1 много оперативных возможностей для выполнения миссии. B-1B может в любое время быстро доставить и применить большое количество высокоточного и обычного оружия против любого противника в любой точке мира", – пояснил один из пилотов.
Источник: 24 Канал
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