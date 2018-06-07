США випробували у Балтійському морі стратегічні бомбардувальники

США під час військових навчань НАТО випробували у Балтійському морі два надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Навчання BALTOPS проводять задля посилення безпеки регіону від зовнішніх загроз.

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У Пентагоні уточнили, що бомбардувальники виконували завдання з інертними макетами авіабомб Quickstrike Mark 62.

"Скидання військово-морських мін дає B-1 багато оперативних можливостей для виконання місії. B-1B може в будь-який час швидко доставити й застосувати велику кількість високоточної та звичайної зброї проти будь-якого противника в будь-якій точці світу", – пояснив один з пілотів.