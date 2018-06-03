Неподалік від російського кордону НАТО починає масштабні навчання

У країнах Балтії та Польщі 3 червня стартували військові навчання НАТО Saber Strike-18, учасниками яких стануть 18 тисяч військових з 19 країн світу.

Навчання НАТО триватимуть до 15 червня, повідомляє "Крим.Реалії".

Маневри проводять з огляду на пропозицію Польщі розмістити на її території постійний контингент армії США.

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Тривале спільне тренування під керівництвом армії США в Європі спрямоване на підвищення готовності та взаємодії між союзниками і регіональними партнерами,

– зазначили в армії США.

США очолюють багатонаціональну бойову групу НАТО в Польщі, а союзники з Німеччини, Великобританії і Канади командують трьома іншими в країнах Балтії – Естонією, Латвією і Литвою, де пройдуть навчання Saber Strike.