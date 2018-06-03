Неподалеку от российской границы НАТО начинает масштабные учения

В странах Балтии и Польше 3 июня стартовали военные учения НАТО Saber Strike-18, участниками которых станут 18 тысяч военных из 19 стран мира.

Учения НАТО продлятся до 15 июня, сообщает "Крым.Реалии".

Маневры проводят, учитывая предложение Польши разместить на ее территории постоянный контингент армии США.

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Длительная совместная тренировка под руководством армии США в Европе направлена на повышение готовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами,

– отметили в армии США.

США возглавляют многонациональную боевую группу НАТО в Польше, а союзники из Германии, Великобритании и Канады командуют тремя другими в странах Балтии – Эстонией, Латвией и Литвой, где пройдут учения Saber Strike.