США могут начать ослаблять карантин уже в мае

Соединенные Штаты в мае могут "осторожно" начать снимать карантин, которые ввели из-за эпидемии коронавируса. Все будет зависеть от общей ситуации с количеством больных COVID-19 в стране и конкретных местах.

В конце апреля ситуацию с распространением коронавируса в США оценят, а потом сделают соответствующие выводы. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает CNN.

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По его словам, в зависимости от ситуации в стране могут принять решение о возвращении к нормальной жизни. Фаучи надеется, что "по крайней мере в каких-то направлениях" Соединенные Штаты смогут вернуться к работе и повседневной деятельности в мае. Однако это возвращение будет проходить по-разному в разных регионах страны.

В то же время Фаучи подчеркнул, что есть "чрезвычайно большой риск" дальнейшего распространения коронавируса, если власть будет спишить с возобновлением работы бизнеса и возвращением к предыдущему ритму жизни.

Он отметил, что возобновление коммерческой деятельности "не состоится по щелчку выключателя". Директор института добавил, что снятие определенных ограничений будет зависеть от количества зараженных COVID-19 в конкретных городах и отсутствии болезни у большинства населения. Однако, по словам Фаучи, даже с учетом мер безопасности люди будут заражаться.

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