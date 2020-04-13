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      США могут начать ослаблять карантин уже в мае

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      США могут начать ослаблять карантин уже в мае / aa.com.tr

      Соединенные Штаты в мае могут "осторожно" начать снимать карантин, которые ввели из-за эпидемии коронавируса. Все будет зависеть от общей ситуации с количеством больных COVID-19 в стране и конкретных местах.

      В конце апреля ситуацию с распространением коронавируса в США оценят, а потом сделают соответствующие выводы. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает CNN.

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      По его словам, в зависимости от ситуации в стране могут принять решение о возвращении к нормальной жизни. Фаучи надеется, что "по крайней мере в каких-то направлениях" Соединенные Штаты смогут вернуться к работе и повседневной деятельности в мае. Однако это возвращение будет проходить по-разному в разных регионах страны.

      В то же время Фаучи подчеркнул, что есть "чрезвычайно большой риск" дальнейшего распространения коронавируса, если власть будет спишить с возобновлением работы бизнеса и возвращением к предыдущему ритму жизни.

      Он отметил, что возобновление коммерческой деятельности "не состоится по щелчку выключателя". Директор института добавил, что снятие определенных ограничений будет зависеть от количества зараженных COVID-19 в конкретных городах и отсутствии болезни у большинства населения. Однако, по словам Фаучи, даже с учетом мер безопасности люди будут заражаться.

      Коронавирус в США: основное

      • США вышли на первое место по количеству зараженных COVID-19 и количеством жертв недуга.
      • По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировали более 560 тысяч случаев инфицирования коронавируса. Умерли более 22 тысячи человек выздороветь удалось 32 тысячам.
      • Самая плохая ситуация в самом большом американском городе – Нью-Йорке. Там на улицах даже появились мобильные морги: последний раз их видели после теракта 11 сентября 2001 года.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США
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