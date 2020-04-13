США можуть почати послаблювати карантин вже в травні
Сполучені Штати у травні можуть "обережно" почати знімати карантинні обмеження, які ввели через епідемію коронавірусу. Все залежатиме від загальної ситуації з кількістю хворих на COVID-19 у країні та конкретних місцях.
Наприкінці квітня ситуацію з поширенням коронавірусу у США оцінять, а тоді зроблять відповідні висновки. Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє CNN.
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За його словами, залежно від ситуації у країні можуть прийняти рішення про повернення до нормального життя. Фаучі сподівається, що "принаймні в якихось напрямках" Сполучені Штати зможуть повернутися до роботи і повсякденної діяльності в травні. Однак це повернення проходитиме по-різному в різних регіонах країни.
Водночас Фаучі наголосив, що є "надзвичайно великий ризик" подальшого поширення коронавірусу, якщо влада спішитиме з поновленням роботи бізнесу і поверненням до попереднього режиму життя.
Він наголосив, що відновлення комерційної діяльності "не відбудеться після клацання вмикача". Директор інституту додав, що зняття певних обмежень залежатиме від кількості заражених COVID-19 у конкретних містах та тестами підтвердженої відсутності недуги у більшості населення. Однак, за словами Фаучі, навіть з урахуванням заходів безпеки люди будуть заражатися.
Коронавірус у США: основне
- США вийшли на перше місце за кількістю заражених COVID-19 та кількістю жертв недуги.
- Станом на 13 квітня у країні зафіксували понад 560 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Померли понад 22 тисячі людей, одужати вдалося 32 тисячам.
- Найгірша ситуація у найбільшому американському місті – Нью-Йорку. Там на вулицях навіть з’явилися мобільні морги: востаннє їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.
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