08:25
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      США можуть почати послаблювати карантин вже в травні

      -
      США можуть почати послаблювати карантин вже в травні / aa.com.tr

      Сполучені Штати у травні можуть "обережно" почати знімати карантинні обмеження, які ввели через епідемію коронавірусу. Все залежатиме від загальної ситуації з кількістю хворих на COVID-19 у країні та конкретних місцях.

      Наприкінці квітня ситуацію з поширенням коронавірусу у США оцінять, а тоді зроблять відповідні висновки. Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє CNN.

      Зверніть увагу Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 550 хворих військових, міністр у відставці

      За його словами, залежно від ситуації у країні можуть прийняти рішення про повернення до нормального життя. Фаучі сподівається, що "принаймні в якихось напрямках" Сполучені Штати зможуть повернутися до роботи і повсякденної діяльності в травні. Однак це повернення проходитиме по-різному в різних регіонах країни.

      Водночас Фаучі наголосив, що є "надзвичайно великий ризик" подальшого поширення коронавірусу, якщо влада спішитиме з поновленням роботи бізнесу і поверненням до попереднього режиму життя.

      Він наголосив, що відновлення комерційної діяльності "не відбудеться після клацання вмикача". Директор інституту додав, що зняття певних обмежень залежатиме від кількості заражених COVID-19 у конкретних містах та тестами підтвердженої відсутності недуги у більшості населення. Однак, за словами Фаучі, навіть з урахуванням заходів безпеки люди будуть заражатися.

      Коронавірус у США: основне

      • США вийшли на перше місце за кількістю заражених COVID-19 та кількістю жертв недуги.
      • Станом на 13 квітня у країні зафіксували понад 560 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Померли понад 22 тисячі людей, одужати вдалося 32 тисячам.
      • Найгірша ситуація у найбільшому американському місті – Нью-Йорку. Там на вулицях навіть з’явилися мобільні морги: востаннє їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      12 квітня , 22:00 Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня
      Блоги тижня
      12 квітня , 19:30 Вплив коронавірусу на демократію та як правильно утилізувати використану маску – відео тижня
      Марія Лелека