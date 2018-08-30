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США могут ввести санкции против Индии за ее военное сотрудничество с Россией

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США могут ввести против Индии санкции в случае приобретения российских ЗРК С-400
США могут ввести против Индии санкции в случае приобретения российских ЗРК С-400 / Фото из открытых сетей

США не могут гарантировать, что Индия избежит санкций, если приобретет в России вооружение и ЗРК С-400.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона Рэндалл Шривер накануне переговоров на высоком уровне между Вашингтоном и Нью-Дели, сообщает NDTV.

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Соединенные Штаты ввели санкции против России, согласно которым любая страна, связанная с оборонным и разведывательным секторами РФ, может столкнуться с дополнительными санкциями США (закон о санкциях CAATSA – "24"). Вместе с тем новый законопроект об обороне наделяет президента США полномочиями отказывать в введении санкций в случае, если они противоречат интересам национальной безопасности Америки.

Я не могу здесь сказать вам, что они (Индия – "24") не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение. Это решение должен принять президент (Дональд Трамп – "24"). Если он увидит приобретение Индией в России новых систем ПВО... не могу сказать вам, что исключение будет сделано,
– цитирует издание Шривера.

Американский чиновник также добавил, что США в будущем хотят переориентировать Индию на себя. "Мы хотим вести с Индией разговор не о ее прошлом, а о будущем ... Посмотрите на будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на далекое будущее. Мы можем быть лучшими, надежными партнерами", – отметил Шривер.

Как отмечает Foreign Policy, Нью-Дели пока игнорирует требования Пентагона и намерена одобрить покупку зенитных ракетных систем С-400, поставки которых запланированы на 2020 год. Покупка Индией систем С-400 особенно сильно беспокоит американских чиновников, потому что эти системы способны выслеживать и уничтожать военные самолеты на беспрецедентно больших расстояниях. Они также могут считывать информацию о характеристиках и возможностях самолетов в зоне их обзора, среди которых могут оказаться созданные в США истребители-бомбардировщики F-35.

Именно потенциальное приобретение Индией ЗРК С-400 будет обсуждаться на переговорах, которые пройдут в Нью-Дели на следующей неделе, когда глава Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь США Майк Помпео встретятся со своими индийскими коллегами.

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Теги: Новости России Новости США Новости политики Индия Оружие Санкции
Источник: 24 Канал
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