США наложили санкции на зятя Путина
Министерство финансов США наложила санкции на Кирилла Шамалова, которого назвали зятем Путина. По данным Минфина, он женился на Екатерине Тихоновой, которая названа дочерью Путина, после чего сильно разбогател.
Как говорится в пояснительной записке Минфина США, Шафалов женился на дочери Путина Екатериной Тихоновой в феврале 2013 года. После брака в течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций российской компании "Сибур", которая занимается разведкой, производством, переработкой нефти и газа. Впоследствии он получил в кредит от государственного "Газпромбанка" в более 1 чем млрд долларов. После этого давний друг Путина Геннадий Тимченко продал еще 17% акций "Сибура" Шамалову.
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Вскоре после этого Кирилл Шамалов вошел в ряды элиты миллиардеров, приближенных к Путину.
Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей.