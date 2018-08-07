США ничего не могли сделать, – экс-госсекретарь о начале российско-грузинской войны

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс, возглавлявшая Госдеп во время российского вторжения в Грузию в августе 2008 года, рассказала о тогдашних переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

8 августа исполняется 10 лет с начала российско-грузинской войны в августе 2008 года.

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В интервью "Громадскому" Кондолиза Райс вспомнила о непростыз переговорах, когда ей пришлось общаться с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Я помню июль 2008-го, когда я была с визитом в Грузии. Мы говорили тогда президенту Саакашвили: русские будут пытаться вторгнуться в вашу страну, не отвечайте на это, не делайте этого, потому что никто не сможет защитить вас ни при каких обстоятельствах,

– отметила экс-госсекретарь США.

Райс оправдывается, что США не смогли ничего сделать, но оказывали немалую финансовую помощь Грузии.

"К сожалению, была перестрелка между миротворцами, и да, россияне нашли оправдание своим действиям. Грузины должны были бы остаться в казармах. Я не обвиняю грузин за то, что произошло. Но Соединенные Штаты ничего не могли сделать, чтобы избежать этого всего. Однако, когда все уже произошло, США действовали настолько быстро, насколько могли, в том числе предоставляя миллиард долларов финансовой помощи Грузии".

Кондолиза Райс рассказала также об одной из бесед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которую он просил оставить только между ними.

Я также получила звонок от Сергея Лаврова, который сказал: "Я назову условия прекращения войны: грузины должны вернуться в казармы". Я сказала: "Ладно". Второе условие: "Грузины должны подписать договор о неиспользовании силы". Я сказала: "И здесь понятно". И тогда он сказал: "И Миша Саакашвили должен уйти. Но это только между нами",

– пересказала она разговор, который происходил между ней и главой МИД РФ.

Тогда, по словам Райс, она пригрозила Лаврову, что обязательно обнародует результаты этих переговоров и в итоге так и сделала.