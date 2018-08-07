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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США нічого не могли зробити, – екс-держсекретар про початок російсько-грузинської війни

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Кондоліза Райс
Кондоліза Райс / 24 Канал

Колишній державний секретар США Кондоліза Райс, яка очолювала Держдеп під час російського вторгнення у Грузію у серпні 2008 року, розповіла про тодішні переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

8 серпня минає 10 років від початку російсько-грузинської війни у серпні 2008.

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В інтерв'ю "Громадському" Кондоліза Райс згадала про непрості переговори, коли їй довелось спілкуватись з тодішнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Я пам’ятаю липень 2008-го, коли я була з візитом у Грузії. Ми казали тоді президенту Саакашвілі: росіяни будуть намагатися вторгнутися у вашу країну, не відповідайте на це, не робіть цього, бо ніхто не зможе захистити вас за жодних обставин,
– зазначила екс-держсекретар США.

Райс виправдовується, що США не змогли нічого вдіяти, але надавали чималу фінансову допомогу Грузії.

"На жаль, була перестрілка між миротворцями, і так, росіяни знайшли виправдання своїм діям. Грузини мали б лишитися в казармах. Я не звинувачую грузинів за те, що сталося. Але Сполучені Штати нічого не могли вдіяти, щоб уникнути цього всього. Однак, коли все вже сталося, США діяли настільки швидко, наскільки могли, зокрема й надаючи мільярд доларів фінансової допомоги Грузії".

Кондоліза Райс розповіла також про одну з розмов з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яку він просив залишити тільки між ними.

Я також отримала дзвінок від Сергія Лаврова, який сказав: "Я назву умови припинення війни: грузини мають повернутися в казарми". Я сказала: "Гаразд". Друга умова: "Грузини мають підписати договір про невикористання сили". Я сказала: "І тут зрозуміло". І тоді він сказав: "І Міша Саакашвілі має піти. Але це тільки між нами",
– переказала вона розмову, яка відбувалась між нею і главою МЗС РФ.

Тоді, за словами Райс, вона пригрозила Лаврову, що обов'язково оприлюднить результати цих переговорів і у підсумку так і зробила.

Теги: Новини Росії Новини Грузії Новини політики Новини України Новини США війна
Джерело: 24 Канал
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