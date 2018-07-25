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США отказались продавать Турции истребитель F-35: известна причина

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США не будут продавать Турции истребители F-35
США не будут продавать Турции истребители F-35 / Фото из открытых источников

Конгресс США принял решение о запрете продажи Турции истребителя пятого поколения F-35 в связи со сближением Анкары с Москвой в военной сфере.

Решение о запрете поставок F-35 Турции было официально сформулировано в американском оборонном бюджете на 2019 год, передает The Washington Times.

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Истребитель F-35 использовался как средство давления Вашингтона на Анкару за укрепление ее военных связей с Россией, в частности, покупки российской зенитной ракетной системы С-400, поясняет издание.

Мы хотим быть уверены в том, что системы, которые покупают наши союзники, будут использоваться для поддержки других наших партнеров. Мы хотим, чтобы Турция поняла реальные негативные последствия этой закупки в России,
– заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов.

По ее словам, решение Анкары приобрести С-400 может еще сильнее втянуть Турцию в сферу влияния России на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и в "горячих точках по всему миру". Этот шаг также ослабит сотрудничество между Турцией и ее партнерами по НАТО. В то же время запрет на продажу истребителей F-35 не позволит Москве получить доступ к проекту, который остается одним из "величайших военных секретов Вашингтона", добавляет газета.

Теги: Новости России Новости США Новости политики авиация Оружие Новости Турции
Источник: 24 Канал
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