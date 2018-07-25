США відмовилися продавати Туреччині винищувач F-35: відома причина

Конгрес США ухвалив рішення про заборону на продаж Туреччині винищувача п'ятого покоління F-35 у зв'язку зі зближенням Анкари з Москвою у військовій сфері.

Рішення про заборону постачань F-35 у Туреччину було офіційно сформульовано в американському оборонному бюджеті на 2019 рік, передає The Washington Times.

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Винищувач F-35 використовувався як засіб тиску Вашингтона на Анкару через зміцнення її військових зв'язків із Росією, зокрема, покупки російської зенітної ракетної системи С-400, пояснює видання.

Ми хочемо бути впевнені в тому, що системи, які купують наші союзники, будуть використовуватися для підтримки інших наших партнерів. Ми хочемо, щоб Туреччина зрозуміла реальні негативні наслідки цієї закупівлі у Росії,

– заявила помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Тіна Кайданов.

За її словами, рішення Анкари придбати С-400 може ще сильніше втягнути Туреччину у сферу впливу Росії на Близькому Сході, у Східній Європі та в "гарячих точках по всьому світу". Цей крок також послабить співпрацю між Туреччиною та її партнерами з НАТО. Водночас заборона на продаж винищувачів F-35 не дасть Москві отримати доступ до проекту, який залишається одним із "найбільших військових секретів Вашингтона", додає газета.