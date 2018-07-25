14:48
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

США відмовилися продавати Туреччині винищувач F-35: відома причина

1210 Читать новость на русском
США не продаватимуть Туреччині винищувачі F-35
США не продаватимуть Туреччині винищувачі F-35 / Фото з відкритих мереж

Конгрес США ухвалив рішення про заборону на продаж Туреччині винищувача п'ятого покоління F-35 у зв'язку зі зближенням Анкари з Москвою у військовій сфері.

Рішення про заборону постачань F-35 у Туреччину було офіційно сформульовано в американському оборонному бюджеті на 2019 рік, передає The Washington Times.

Читайте також: Індія домовилась з Росією про закупівлю С-400 в обхід санкцій США, – The Economic Times

Винищувач F-35 використовувався як засіб тиску Вашингтона на Анкару через зміцнення її військових зв'язків із Росією, зокрема, покупки російської зенітної ракетної системи С-400, пояснює видання.

Ми хочемо бути впевнені в тому, що системи, які купують наші союзники, будуть використовуватися для підтримки інших наших партнерів. Ми хочемо, щоб Туреччина зрозуміла реальні негативні наслідки цієї закупівлі у Росії,
 заявила помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Тіна Кайданов.

За її словами, рішення Анкари придбати С-400 може ще сильніше втягнути Туреччину у сферу впливу Росії на Близькому Сході, у Східній Європі та в "гарячих точках по всьому світу". Цей крок також послабить співпрацю між Туреччиною та її партнерами з НАТО. Водночас заборона на продаж винищувачів F-35 не дасть Москві отримати доступ до проекту, який залишається одним із "найбільших військових секретів Вашингтона", додає газета.

Теги: Новини політики Новини Туреччини Новини Росії Новини США Зброя авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
сьогодні, 13:30 Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось
Інна Жолобович 1357
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сьогодні, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 245
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сьогодні, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 1151
У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
сьогодні, 11:35 У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію
1206
Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
сьогодні, 11:21 Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході
8378
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Клінтон лідирує в 5 штатах за підсумками дострокового голосування
 8 листопада 2016 , 19:55
Фільм дня. "21" — пограбування, зняте на основі реальній подій
 11 січня 2015 , 23:30
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук