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США отозвали своих послов из трех стран: известна причина

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США отозвали своих послов из трех стран
США отозвали своих послов из трех стран / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки отозвали своих послов из Доминиканской республики, Панамы и Сальвадора для проведения консультаций относительно прекращения этими странами дипломатических отношений с Тайванем.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

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"Государственный департамент отозвал посла США в Доминиканской Республике Робина Бернстайна, посла США в Сальвадоре Жана Манса и Временного поверенного в делах США в Панаме Роксена Кабрала для консультаций, связанных с недавними решениями больше не признавать Тайвань", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое дипломатов проведут разговор с представителями правительства, во время которого обсудят пути поддержания со стороны США сильных, независимых, демократических институтов и экономики Центральной Америки и Карибского бассейна.

Добавим, что Эль-Сальвадор разорвал отношения с Тайванем в прошлом месяце, Доминиканская республика – в мае, а Панама – в прошлом году. Тайвань теперь имеет официальные отношения всего с 17 странами, большинство из которых – малые и слаборазвитые государства. Отметис, США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживают островное государство на международной арене.

Теги: Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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