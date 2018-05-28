США направили военные корабли к спорной территории Китая

В воскресенье, 27 мая, два американских корабля – эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam, прошли примерно в 19 километрах от Парасельских островов, в Южно-Китайском море. Эти острова являются спорной территорией между некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона через залежи запасов углеводородов рядом на шельфе.

В ответ Пекин "был вынужден направить собственные корабли и самолеты для того, чтобы предупредить американские суда о необходимости покинуть спорную акваторию", сообщили Reuters в Минобороны КНР.

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"Этот шаг противоречит соответствующим китайским и международным законам, он серьезно нарушил суверенитет Китая и навредил построении стратегической взаимного доверия между военными силами двух стран", – говорится в заявлении военного ведомства США.

В США маневр боевых кораблей объяснили попыткой противостоять ограничением свободы судоходства, которые устанавливает Пекин.

Речь идет о том, что на шельфе части островов в Южно-Китайском море были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего о архипелаг Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на которые, в той или иной степени претендуют Китай, Вьетнам, Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.