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США направили військові кораблі до спірної території Китаю

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Есмінець Higgins
Есмінець Higgins

У неділю, 27 травня, два американські кораблі – есмінець Higgins і ракетний крейсер Antietam, пройшли приблизно в 19 кілометрах від Парасельских островів, що у Південно-Китайському морі. Ці острови є спірною територією між деякими країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону через поклади запасів вуглеводнів поряд на шельфі.

У відповідь Пекін "був змушений направити власні кораблі і літаки для того, щоб попередити американські судна про необхідність покинути спірну акваторію", повідомили Reuters у Міноборони КНР.

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“Цей крок суперечить відповідним китайським і міжнародним законам, він серйозно порушив суверенітет Китаю і нашкодив побудові стратегічної взаємної довіри між військовими силами двох країн”, – йдеться в заяві військового відомства США.

У США маневр бойових кораблів пояснили спробою протистояти обмеженням свободи судноплавства, які встановлює Пекін.

Мова йде про те, що на шельфі частини островів у Південно-Китайському морі були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сиша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

Теги: Новини політики Китай Водний транспорт Новини США
Джерело: 24 Канал
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