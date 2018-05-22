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Росія та Китай з легкістю можуть збити новітні американські літаки, – міністр ВПС США

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Літаки США є
Літаки США є "легкою мішенню" для російських ЗРК С-400 / Free-News

Росія та Китай мають перевагу в повітрі перед США: у випадку військового конфлікту ракети класу "земля-повітря" цих двох країн можуть збити навіть новітні американські літаки контролю та управління Northrop Grumman E-8 з радарною системою JSTARS.

Таку заяву зробила міністр Повітряних сил США Гетер Вілсон під час свого виступу в сенатському підкомітеті у справах ВПС, повідомляє Newsweek.

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Російські та китайські ракети класу "земля-повітря" мають велику дальність, тому літак буде збитий у перший же день потенційного конфлікту,
– наголосила чиновниця.

За її словами, на розробку нової платформи JSTARS необхідно виділити близько 7 млрд дол. Видання нагадує, що минулого місяця Китай отримав першу партію ЗРК С-400 з РФ.

Як зазначається, С-400 вважають найефективнішим зенітно-ракетним комплексом, що дозволяє знищувати ракети або літаки ворога на відстані 402 км і висоті понад 30 км. Росія вже працює над новою версією цього комплексу – С-500, який зможе вражати цілі на орбіті Землі.

Читайте також: Американські військові літаки змінили маршрут через погрози КНДР, – ЗМІ

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Китай Зброя
Джерело: 24 Канал
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