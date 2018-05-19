Американські військові літаки змінили маршрут через погрози КНДР, – ЗМІ
Бомбардувальники США змінили маршрут через недавні погрози КНДР скасувати президентську зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.
США, Японія і Південна Корея вирішили внести зміни в маршрут американських бомбардувальників B-52, здатних нести ядерні заряди, передає СNN з посиланням на власні джерела.
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Зазначається, що рішення не пролітати над Корейським півостровом прийняли через негативну реакцію КНДР на навчання США в регіоні і заяву Пхеньяна про можливе скасування зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.
За даними ЗМІ, американські літаки підлетіли до Корейського півострова, але не увійшли в повітряний простір Південної Кореї.
У Пентагоні відмовилися коментувати ситуацію.