Американські військові літаки змінили маршрут через погрози КНДР, – ЗМІ

Бомбардувальники США змінили маршрут через недавні погрози КНДР скасувати президентську зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

США, Японія і Південна Корея вирішили внести зміни в маршрут американських бомбардувальників B-52, здатних нести ядерні заряди, передає СNN з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що рішення не пролітати над Корейським півостровом прийняли через негативну реакцію КНДР на навчання США в регіоні і заяву Пхеньяна про можливе скасування зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, американські літаки підлетіли до Корейського півострова, але не увійшли в повітряний простір Південної Кореї.

У Пентагоні відмовилися коментувати ситуацію.