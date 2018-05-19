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Український лоукостер SkyUp вже сьогодні почне здійснювати польоти

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Український лоукостер SkyUp почне здійснювати польоти 19 травня
Український лоукостер SkyUp почне здійснювати польоти 19 травня / Avianews.com

Перший український лоукостер SkyUp вже у суботу, 19 травня, почне виконувати чартерні рейси для туроператора Join UP!.

Про це повідомляє Avianews.com.

Польоти здійснюватимуться літаком, який так і не встигли перефарбувати у корпоративні кольори українського авіаперевізника. Літак повернули з перефарбовування у Братиславі до аеропорту Жуляни.

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Другий літак компанії почне виконувати чартерні рейси 25 травня. Наразі цей літак перебуває у Стамбулі на перефарбуванні.

Раніше повідомлялося, що SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, але польоти він мав почати виконувати пізніше.

Теги: Новини України авіація Транспорт
Джерело: 24 Канал
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