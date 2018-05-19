Украинский лоукостер SkyUp уже сегодня начнет осуществлять полеты
Первый украинский лоукостер SkyUp уже в субботу, 19 мая, начнет выполнять чартерные рейсы для туроператора Join UP!
Об этом сообщает Avianews.com.
Полеты будут осуществляться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского авиаперевозчика. Самолет вернули из перекраски в Братиславе в аэропорт Жуляны.
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Второй самолет компании начнет выполнять чартерные рейсы 25 мая. Сейчас этот самолет находится в Стамбуле на переокрашивании.
Ранее сообщалось, что SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов, но полеты он должен был начать выполнять позже.
Источник: 24 Канал
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