Американские военные самолеты изменили маршрут из-за угроз КНДР, – СМИ

Бомбардировщики США изменили маршрут из-за недавних угроз КНДР отменить президентскую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

США, Япония и Южная Корея решили внести изменения в маршрут американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные заряды, передает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что решение не пролетать над Корейским полуостровом приняли из-за негативной реакции КНДР на учения США в регионе и заявления Пхеньяна о возможной отмене встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По данным СМИ, американские самолеты подлетели к Корейскому полуострову, но не вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

В Пентагоне отказались комментировать ситуацию.