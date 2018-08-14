США передумали сотрудничать с РФ в рамках соглашения об открытом небе

Подписанный Дональдом Трампом военный бюджет предусматривает замораживание средств на программу "Открытое небо", предусматривающую наблюдательные полеты военных над территорией США и России.

Об этом сообщает РБК.

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Отмечается, что пункт 1 242 утвержденного Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом бюджета Пентагона предполагает отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию.

В военном бюджете указывается, что ни один из фондов не может быть использован в 2019 году для выполнения наблюдательных полетов. Отмечается, что ограничение может быть снято в случае, если президент США предоставит соответствующему комитету Конгресса сертификат, в котором будет говориться о выполнении Россией условий соглашения.

Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.