США передумали співпрацювати з РФ в рамках угоди про відкрите небо
Підписаний Дональдом Трампом військовий бюджет передбачає заморожування коштів на програму "Відкрите небо", що передбачає спостережні польоти військових над територією США та Росії.
Про це повідомляє РБК.
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Зазначається, що пункт 1242 затвердженого Конгресом США і підписаного президентом Дональдом Трампом бюджету Пентагону передбачає відмову від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Росію.
У військовому бюджеті вказується, що жоден з фондів не може бути використаний в 2019 році для виконання спостережних польотів. Зазначається, що обмеження може бути зняте у разі, якщо президент США надасть відповідному комітету Конгресу сертифікат, в якому буде говоритися про виконання Росією умов угоди.
Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю і Чечнею, а також у районах, що межують з Абхазією і Південною Осетією.