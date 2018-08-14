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Розвідка США дізналася, як у Росії відреагували на зустріч Путіна і Трампа

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Розвідка США дізналася, як у Росії відреагували на зустріч Путіна і Трампа

У Росії залишилися "задоволеними" зустріччю між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в розвідці.

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Зазначається, що Росія вважає, що переговори завершилися краще, ніж було очікувано. При цьому Москва "дивується, чому Трамп не проводить більше доброзичливих щодо до Росії законодавчих ініціатив" за підсумками саміту.

У розвідці вважають, що Росія була "особливо задоволена" прес-конференцією, яку Путін і Трамп дали за підсумками зустрічі.

Як заявив представник розвідки, "Кремль закриває очі на той факт, що Конгрес і інші особи в США відіграють значну роль у виробленні політики США".

Нагадаємо, у квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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