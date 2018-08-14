Розвідка США дізналася, як у Росії відреагували на зустріч Путіна і Трампа

У Росії залишилися "задоволеними" зустріччю між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в розвідці.

Читайте також: Вотум недовіри Трампу: які нові санкції США проти Росії є найбільш імовірними

Зазначається, що Росія вважає, що переговори завершилися краще, ніж було очікувано. При цьому Москва "дивується, чому Трамп не проводить більше доброзичливих щодо до Росії законодавчих ініціатив" за підсумками саміту.

У розвідці вважають, що Росія була "особливо задоволена" прес-конференцією, яку Путін і Трамп дали за підсумками зустрічі.

Як заявив представник розвідки, "Кремль закриває очі на той факт, що Конгрес і інші особи в США відіграють значну роль у виробленні політики США".

Нагадаємо, у квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.