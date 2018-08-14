Разведка США узнала, как в России отреагировали на встречу Путина и Трампа

В России остались довольны встречей между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке.

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Отмечается, что Россия считает, что переговоры завершились лучше, чем было ожидаемо. При этом Москва "недоумевает, почему Трамп не проводит более доброжелательные по отношению к России законодательные инициативы" по итогам саммита.

В разведке считают, что Россия была "особенно довольна" пресс-конференцией, которую Путин и Трамп дали по итогам встречи.

Как заявил представитель разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".

Напомним, в апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В перечне – олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.