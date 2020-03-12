США прекращают пассажирское сообщение с Европой на 30 дней
Президент США Дональд Трамп опубликовал обращение к нации в четверг, 12 марта. Он объявил о введении "сильных, но необходимых" ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
"ВООЗ сегодня официально признала пандемию коронавируса. Мы должны ввести определенные ограничения как для правительственного, так и для частного сектора, чтобы защитить американцев", – сказал американский лидер в обращении.
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И добавил: "С начала времен человечество сталкивалось с сильными вызовами. Но важно, как на них отвечать. Мы отвечаем быстро и ответственно".
Президент США объяснил, что в Европу коронавирус завезли люди, которые побывали в Китае. Это стало возможным, потому что в Евросоюзе не закрывали транспортные хабы.
В США случаи болезни зафиксировали у тех людей, кто приехал из Европы. Поэтому в стране решили действовать иначе и после тяжелых консультаций с правительством ввести "несколько сильных, но необходимых мер, чтобы защитить здоровье всех американцев".
Мы останавливаем все путешествия из Европы на следующие 30 дней. Новые правила начинают действовать с полуночи пятницы (13 марта – 24 канал),
– сообщил Трамп.
Ограничения не будут распространяться на грузовые перевозки.
Трамп отдельно отметил, что граждан Великобритании пускать в США будут. Хотя в Королевстве и есть случаи инфицирования коронавирусом – почти полтысячи. В США же больных – больше тысячи, более 30 – умерли.
В итоге обращение Трамп призвал американцев мыть руки и оставаться дома, если чувствуют себя плохо.
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