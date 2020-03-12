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      США прекращают пассажирское сообщение с Европой на 30 дней

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      Президент США Дональд Трамп опубликовал обращение к нации в четверг, 12 марта. Он объявил о введении "сильных, но необходимых" ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

      "ВООЗ сегодня официально признала пандемию коронавируса. Мы должны ввести определенные ограничения как для правительственного, так и для частного сектора, чтобы защитить американцев", – сказал американский лидер в обращении.

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      И добавил: "С начала времен человечество сталкивалось с сильными вызовами. Но важно, как на них отвечать. Мы отвечаем быстро и ответственно".

      Президент США объяснил, что в Европу коронавирус завезли люди, которые побывали в Китае. Это стало возможным, потому что в Евросоюзе не закрывали транспортные хабы.

      В США случаи болезни зафиксировали у тех людей, кто приехал из Европы. Поэтому в стране решили действовать иначе и после тяжелых консультаций с правительством ввести "несколько сильных, но необходимых мер, чтобы защитить здоровье всех американцев". 

      Мы останавливаем все путешествия из Европы на следующие 30 дней. Новые правила начинают действовать с полуночи пятницы (13 марта – 24 канал),
      – сообщил Трамп.

      Ограничения не будут распространяться на грузовые перевозки.

      Трамп отдельно отметил, что граждан Великобритании пускать в США будут. Хотя в Королевстве и есть случаи инфицирования коронавирусом – почти полтысячи. В США же больных – больше тысячи, более 30 – умерли.

      В итоге обращение Трамп призвал американцев мыть руки и оставаться дома, если чувствуют себя плохо. 

      В Украине 11 марта также ввели карантинные меры. Подробнее – читайте в материалах 24 канала.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      11 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Европа Новости США Дональд Трамп
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