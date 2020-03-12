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      США припиняють пасажирське сполучення з Європою на 30 днів

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      Трамп оголосив про обмеження сполучення з Європою / Колаж 24 каналу

      Президент США Дональд Трамп опублікував звернення до нації у четвер, 12 березня. Він оголосив про запровадження "сильних, але необхідних" обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

      "ВООЗ сьогодні офіційно визнала пандемію коронавірусу. Ми мусимо запровадити певні обмеження як для урядового, так і для приватного сектора, аби захистити американців", – сказав американський лідер у зверненні.

      Читайте також Як коронавірус вплине на економіку США: два сценарії

      І додав: "Від початку часів людство стикалося з сильними викликами. Але важливо, як на них відповідати. Ми відповідаємо швидко та відповідально".

      Президент США пояснив, що до Європи коронавірус завезли люди, які побували у Китаї. Це стало можливим, бо у Євросоюзі не закривали транспортні хаби.

      У США випадки хвороби зафіксували у тих людей, хто приїхав з Європи. Тому у країні вирішили діяти інакше і після важких консультацій з урядом запровадити "кілька сильних, але необхідних заходів, щоб захистити здоров'я усіх американців". 

      Ми зупиняємо усі подорожі з Європи на наступні 30 днів. Нові правила починають діяти з півночі п'ятниці,
      – повідомив Трамп.

      Обмеження не поширюватимуться на вантажні перевезення. Зауважимо, Трамп окремо наголосив, що громадян Великої Британії пускатимуть до США. Хоча у Королівстві є випадки інфікування коронавірусом – майже пів тисячі.

      У підсумку звернення Трамп закликав американців мити руки та залишатися вдома, якщо почувають себе погано. 

      В Україні 11 березня також запровадили карантинні заходи. Детальніше – читайте у матеріалах 24 каналу.

      Вакарчук більше не голова "Голосу": хто тепер очолює політсилу
      11 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Європа Новини США Дональд Трамп
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