США припиняють пасажирське сполучення з Європою на 30 днів

Президент США Дональд Трамп опублікував звернення до нації у четвер, 12 березня. Він оголосив про запровадження "сильних, але необхідних" обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

"ВООЗ сьогодні офіційно визнала пандемію коронавірусу. Ми мусимо запровадити певні обмеження як для урядового, так і для приватного сектора, аби захистити американців", – сказав американський лідер у зверненні.

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І додав: "Від початку часів людство стикалося з сильними викликами. Але важливо, як на них відповідати. Ми відповідаємо швидко та відповідально".

Президент США пояснив, що до Європи коронавірус завезли люди, які побували у Китаї. Це стало можливим, бо у Євросоюзі не закривали транспортні хаби.

У США випадки хвороби зафіксували у тих людей, хто приїхав з Європи. Тому у країні вирішили діяти інакше і після важких консультацій з урядом запровадити "кілька сильних, але необхідних заходів, щоб захистити здоров'я усіх американців".

Ми зупиняємо усі подорожі з Європи на наступні 30 днів. Нові правила починають діяти з півночі п'ятниці,

– повідомив Трамп.

Обмеження не поширюватимуться на вантажні перевезення. Зауважимо, Трамп окремо наголосив, що громадян Великої Британії пускатимуть до США. Хоча у Королівстві є випадки інфікування коронавірусом – майже пів тисячі.

У підсумку звернення Трамп закликав американців мити руки та залишатися вдома, якщо почувають себе погано.

В Україні 11 березня також запровадили карантинні заходи. Детальніше – читайте у матеріалах 24 каналу.