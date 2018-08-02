США пригрозили России из-за "безрассудного поведения"

Госдеп США приветствует решение компании Facebook об удалении аккаунтов, управляемых из-за пределов США, и призвали Россию и другие страны немедленно прекратить "свое безрассудное поведение, которое разжигает вражду и насилие".

Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

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"Мы приветствуем решение Facebook удалить учетные записи, которыми руководили из-за границы для разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах. Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление Америки и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом", – отметила она.

Кроме того, в Госдепе призвали "все технологические компании применить такой же решительный подход к этой незаметной, на первый взгляд, проблеме".

Также, чиновница подчеркнула, что США не "будут терпеть" попытки иностранных государств подорвать демократию в стране.

Мы требуем, чтобы Россия и все остальные злобные деятели немедленно прекратили это безрассудное поведение. Как неоднократно заявляли президент Трамп, вице-президент Пенс и секретарь Помпео, Соединенные Штаты не будут мириться с иностранными, в том числе и российскими, попытками подорвать наши демократические процессы и институты,

– говорится в заявлении Нойерт.

We applaud @facebook’s actions targeting malign activity and demand that #Russia and other actors immediately cease their reckless behavior fomenting division and violence. We will not tolerate foreign, incl. Russian, attempts to subvert our democratic processes and institutions. pic.twitter.com/ijbIvYCKMz — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 августа 2018 г.

Отметим, 31 июля компания Facebook сообщила, что удалила из соцсети, а также с Instagram, 32 страницы и аккаунты с признаками "скоординированнго неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне на следующей неделе.