США пригрозили Росії через "безрозсудну поведінку"
Держдеп США вітає рішення компанії Facebook про видалення акаунтів, керованих з-за меж США, та закликали Росію й інші країни негайно припинити "свою безрозсудну поведінку, що розпалює ворожнечу і насильство".
Про це заявила офіційний представник відомства Хізер Нойерт на своїй сторінці у Twitter.
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"Ми вітаємо рішення Facebook видалити облікові записи, якими керували з-за кордону для розпалювання розбіжностей і насильства в Сполучених Штатах. Ці спроби є частиною більш широкомасштабної кампанії, спрямованої на ослаблення Америки і підриву нашого способу життя шляхом зіштовхування людей один з одним", – зазначила вона.
Окрім того, у Держдепі закликали "всі технологічні компанії застосувати такий же рішучий підхід до цієї непомітної, на перший погляд, проблеми".
Також, чиновниця наголосила, що США не "будуть терпіти" спроби іноземних держав підірвати демократію в країні.
Ми вимагаємо, щоб Росія і всі інші злісні діячі негайно припинили цю безрозсудливу поведінку. Як неодноразово заявляли президент Трамп, віце-президент Пенс і секретар Помпео, Сполучені Штати не будуть миритися з іноземними, в тому числі і російськими, спробами підірвати наші демократичні процеси і інститути,
– йдеться в заяві Нойерт.
Зазначимо, 31 липня компанія Facebook повідомила, що видалила з соцмережі, а також з Instagram, 32 сторінки і аккаунти з ознаками "скоординованої неаутентичної поведінки", які були пов'язані з підготовкою протестів у Вашингтоні наступного тижня.