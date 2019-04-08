07:28
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

      20 Читати новину українською
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты призвали подразделения Ливийской национальной армии (ЛПА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.

      Он отметил, что политическое решение – единственный способ объединить страну и обеспечить гарантию безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев.

      Читайте также: Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности США

      Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы,
      – говорится в обращении политика.

      Госсекретарь также отметил, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев".

      Что происходит в Ливии

      4 апреля фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмуют столицу в основном из южного направления. Сейчас они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формированиями правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

      Ливийская национальная армия, в ходе атаки взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

      Причины конфликта

      Все началось в 2011 году, после свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Тогда Ливия раскололась на ряд конкурирующих вооруженных лагерей.

      Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджев был сформирован при участии ООН и представителей из Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.

      В ливийском конфликте также участвует Россия. Она поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.

      Британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия перебросила в Ливии десятки офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа.

      blog_ava
      В Одесской областе трое мужчин пытались незаконно пересечь границу на автомобиле
      сегодня
      64
      Теги: Новости политики Новости России Ливия Майк Помпео Новости США
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      7 апреля , 22:27 Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      553
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 427
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      7 апреля , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3655
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      7 апреля , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      630
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      7 апреля , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1790
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Бюджетная мобилка от Nokia появится в Украине осенью
       4 июня 2015 , 20:50
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук