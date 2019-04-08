США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

Соединенные Штаты призвали подразделения Ливийской национальной армии (ЛПА) фельдмаршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.

Он отметил, что политическое решение – единственный способ объединить страну и обеспечить гарантию безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев.

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Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы,

– говорится в обращении политика.

Госсекретарь также отметил, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев".

Что происходит в Ливии

4 апреля фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его войска штурмуют столицу в основном из южного направления. Сейчас они ведут там ожесточенные бои с вооруженными формированиями правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

Ливийская национальная армия, в ходе атаки взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Причины конфликта

Все началось в 2011 году, после свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Тогда Ливия раскололась на ряд конкурирующих вооруженных лагерей.

Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаизом Сараджев был сформирован при участии ООН и представителей из Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.

В ливийском конфликте также участвует Россия. Она поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.

Британская газета The Sun со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия перебросила в Ливии десятки офицеров ГРУ и военнослужащих спецназа.