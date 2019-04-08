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      Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности США

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп объявил об изменении американского министра внутренней безопасности. Кирстен Нильсен, которая занимала эту должность до этого, по его словам, уйдет в отставку.

      В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что вместо Нильсен ведомство возглавит нынешний комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макелинен.

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      Кирстен Нильсен занимала пост министра внутренней безопасности с декабря 2017 года.

      О ее отставке за несколько часов до того, как об этом объявил Трамп, со ссылкой на источники в американской администрации сообщил телеканал CBS News. Они объяснили, что отставка Нильсен является частью масштабной реорганизации министерства, которая была разработана и сейчас находится под контролем главного советника Трампа Стивена Миллера.

      Кирстен Нильсен
      Кирстен Нильсен // Joe Raedle

      Решила ли Нильсен подать в отставку сама или на нее оказывалось давление, пока не ясно, отмечает телеканал. Работа чиновницы "отчасти была совсем непростой", и Трамп часто чувствовал разочарование по поводу нелегальной иммиграции.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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