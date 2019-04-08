Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп объявил об изменении американского министра внутренней безопасности. Кирстен Нильсен, которая занимала эту должность до этого, по его словам, уйдет в отставку.

В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что вместо Нильсен ведомство возглавит нынешний комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макелинен.

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Кирстен Нильсен занимала пост министра внутренней безопасности с декабря 2017 года.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2019 р.

О ее отставке за несколько часов до того, как об этом объявил Трамп, со ссылкой на источники в американской администрации сообщил телеканал CBS News. Они объяснили, что отставка Нильсен является частью масштабной реорганизации министерства, которая была разработана и сейчас находится под контролем главного советника Трампа Стивена Миллера.



Кирстен Нильсен // Joe Raedle

Решила ли Нильсен подать в отставку сама или на нее оказывалось давление, пока не ясно, отмечает телеканал. Работа чиновницы "отчасти была совсем непростой", и Трамп часто чувствовал разочарование по поводу нелегальной иммиграции.