Трамп отправил в отставку министра внутренней безопасности США
Президент США Дональд Трамп объявил об изменении американского министра внутренней безопасности. Кирстен Нильсен, которая занимала эту должность до этого, по его словам, уйдет в отставку.
В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что вместо Нильсен ведомство возглавит нынешний комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макелинен.
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Кирстен Нильсен занимала пост министра внутренней безопасности с декабря 2017 года.
О ее отставке за несколько часов до того, как об этом объявил Трамп, со ссылкой на источники в американской администрации сообщил телеканал CBS News. Они объяснили, что отставка Нильсен является частью масштабной реорганизации министерства, которая была разработана и сейчас находится под контролем главного советника Трампа Стивена Миллера.
Кирстен Нильсен // Joe Raedle
Решила ли Нильсен подать в отставку сама или на нее оказывалось давление, пока не ясно, отмечает телеканал. Работа чиновницы "отчасти была совсем непростой", и Трамп часто чувствовал разочарование по поводу нелегальной иммиграции.
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