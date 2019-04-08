Трамп відправив у відставку міністра внутрішньої безпеки США
Президент США Дональд Трамп оголосив про зміну американського міністра внутрішньої безпеки. Кірстен Нільсен, яка обіймала цю посаду до цього, за його словами, піде у відставку.
У своєму Twitter очільник Білого дому повідомив, що замість Нільсен відомство очолить нинішній комісар США з митного і прикордонного контролю Кевін Макелінен.
Читайте також: Трамп передумав закривати кордон з Мексикою
Кірстен Нільсен обіймала пост міністра внутрішньої безпеки з грудня 2017 року.
Про її відставку за кілька годин до того, як про це оголосив Трамп, з посиланням на джерела в американській адміністрації повідомив телеканал CBS News. Вони пояснили, що відставка Нільсен є частиною масштабної реорганізації міністерства, яка була розроблена і зараз знаходиться під контролем головного радника Трампа Стівена Міллера.
Кірстен Нільсен // Joe Raedle
Чи вирішила Нільсен подати у відставку сама чи на неї чинився тиск, наразі не зрозуміло, зазначає телеканал. Робота чиновниці "почасти була зовсім непростою", і Трамп часто відчував розчарування з приводу нелегальної імміграції.
Вибір редакції
-
Голос країни 9 сезон 12 випуск: ефектні постановки від тренерів і неймовірні виступи учасниківсьогодні , 00:51
-
Головні новини 7 квітня: ЦВК опрацювала всі протоколи, нова пропозиція Порошенка щодо дебатів7 квітня , 22:01
-
Найсмішніші меми тижня: чувачі так чувачі, епопея з аналізами і літаюча корова7 квітня , 20:00