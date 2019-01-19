США решили сделать взаимоотношения с Кипром "более тесными": в Москве паникуют

Вашингтон планирует отменить старое оружейное эмбарго в отношении Кипра – там говорят, что это означает укрепление региональной стабильности. В Москве такие намерения США называют "антироссийскими".

Об этом сообщил кипрский министр иностранных дел Никос Христодулидис, пишет AP.

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Христодулидис отметил, что в Вашингтоне видят "дополнительную ценность" в предоставлении Кипра возможности приобрести военную технику. Там считают, что это поможет расширить возможности страны для повышения региональной безопасности.

Министр отметил, что процесс отмены эмбарго означает, что Вашингтон больше не рассматривает Кипр исключительно через призму нерешенного конфликта.

Это является доказательством, если хотите, признания администрацией США положительной роли, которую Кипр играет как опора стабильности и безопасности в более широком регионе,

– сказал он.

Однако издание пишет, что рост интереса США к богатому газом восточному Средиземноморью разгневало Россию.

Так, российское министерство иностранных дел в прошлом месяце предупредило о том, что оно называет "антироссийскими планами" военного наращивания США на Кипре. Там считают, что это в США придумали для того, чтобы противостоять "растущему влиянию России" в регионе.

Однако Христодулидис отмечает, что заявление Москвы не отражает реальности. В ответ на такие обвинения кипрский министр заявил, что более тесные связи с Вашингтоном не должны толковаться как такие, которые "наносят ущерб" отношениям Кипра с любой другой страной.

При этом он подчеркнул, что внешняя политика Кипра не участвует в "игре с нулевым результатом".



Что такое эмбарго?

Это торгово-экономические ограничения. К таким относится наложение государством запрета на ввоз из других государств или вывоз из государства золота, иностранной валюты, отдельных товаров, оружия и прочего.



Кроме того, речь идет о запрете государственной властью захода в свои порты иностранных кораблей или их выхода. Возможно также частичное или полное прекращение торговли с некоторыми странами по решению ООН или другой межгосударственной организации как репрессивная мера к определенному государству за нарушение Устава ООН или других негативных воздействий.



На Кипр эмбарго наложили в 1987 году с целью предотвращения наращивания вооружения, которое препятствовало бы дипломатическим усилиям по объединению разделенного Кипра. Остров раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения, которое случилось после переворота, направленного на объединение с Грецией.