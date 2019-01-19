США вирішили зробити взаємини з Кіпром "тіснішими": у Москві панікують

Вашингтон незабаром почне скасовувати давнє збройне ембарго щодо Кіпру – там кажуть, що це означає зміцнення регіональної стабільності. У Москві такі наміри США називають "антиросійськими".

Про це повідомив кіпрський міністр закордонних справ Нікос Христодулідіс, пише AP.

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Христодулідіс зазначив, що у Вашингтоні бачать "додаткову цінність" у наданні Кіпру можливості придбати військову техніку. Там вважають, що це допоможе розширити можливості країни для підвищення регіональної безпеки.

Міністр наголосив, що процес скасування ембарго означає, що Вашингтон більше не розглядає Кіпр виключно через призму невирішеного конфлікту.

Це є доказом, якщо хочете, визнання адміністрацією США позитивної ролі, яку Кіпр відіграє як опора стабільності та безпеки в більш широкому регіоні,

– сказав він.

Однак видання пише, що зростання інтересу США до багатого газом східного Середземномор'я розгнівало Росію.

Так, російське міністерство закордонних справ минулого місяця попередило про те, що воно називає "антиросійськими планами" військового нарощування США на Кіпр. Там вважають, що це у США вигадали для того, аби протистояти «зростаючому впливу Росії» в регіоні.

Однак Христодулідіс наголошує, що заява Москви не відображає реальність. У відповідь на такі звинувачення кіпрський міністр заявив, що тісніші зв'язки з Вашингтоном не повинні тлумачитися як такі, що "завдають шкоди" відносинам Кіпру з будь-якою іншою країною.

При цьому він наголосив, що зовнішня політика Кіпру не бере участь в "грі з нульовим результатом".

Що таке ембарго?Це торговельно-економічні обмеження. До таких належить накладення державою заборони на ввіз з інших держав чи вивіз із держави золота, іноземної валюти, окремих товарів, зброї та іншого.



Окрім того, йдеться про заборону державною владою заходу в свої порти іноземних кораблів або їх виходу. Можливе також часткове або повне припинення торгівлі з деякими країнами за рішенням ООН або іншої міждержавної організації як репресивний захід до певної держави за порушення Статуту ООН або інших негативних дій.



На Кіпр ембарго наклали 1987 року з метою запобігання нарощуванню зброї, що перешкоджатиме дипломатичним зусиллям щодо об'єднання розділеного Кіпру. Острів розколовся за етнічною ознакою 1974 року після турецького вторгнення, що відбулося після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.